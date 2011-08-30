В Черновцах из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов дома

В Черновцах из-за угрозы взрыва эвакуировали более 30 жильцов жилого дома, на крыше которого проводились ремонтные работы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью УМЧС Украины в Черновицкой области, 29 августа в 15:10 в управление МЧС в Черновицкой области поступило сообщение о сильной загазованности подвальных помещений жилого дома по улице Главной областного центра.

Прибыв по вызову, специалисты УМЧС и газовой службы установили, что во время выполнения кровельных работ работники одной из строительных фирм слили остатки газолина из газового баллона в водосточную трубу. Из-за этого возникла сильная загазованность парами газа подвальных помещений дома, помещений магазина бытовой техники и распространение газа в воздухе, что при определенных обстоятельствах могло привести к взрыву.

Спасатели МЧС провели мероприятия по эвакуации 32 человек из жилого дома и магазина. В дальнейшем спасатели проветрили помещения и промыли водосточные трубы, предотвратив вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и угрозы жизни и здоровью людей.

Материалы по этому событию переданы в правоохранительные органы.