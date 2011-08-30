В Черкасской области семья отравилась грибами

В Маньковскую райбольницу Черкасской области с диагнозом острое отравление дикорастущими грибами попала семья из трех человек из села Харкивка Маньковского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, накануне к ним с гостинцем, только что собранными в лесу грибами, пришел родственник. Жареными грибами ужинали всей семьей, через несколько часов всем стало плохо. Наиболее стойкой к грибам оказалась бабушка, которая хотя и употребляла грибы вместе со всеми, однако симптомов отравления у нее не было. Она и вызвала в село Харкивка, где произошло отравление, «скорую».

Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в Маньковской ЦРБ. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.