Интернату для слепых детей передали учебники со шрифтом Брайля

Национальная радиокомпания Украины передала библиотеке Киевской специальной общеобразовательной школы-интерната №5 для слепых детей напечатанные шрифтом Брайля учебники и аудиодиски с уникальными записями озвученных и инсценированных художественных произведений мировой и украинской классики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРКУ.

По словам генерального директора НРКУ Тараса АВРАХОВА, «мы рады хотя бы частично стать полезными детям, которые вопреки обстоятельствам познают мир, а вместе с тем будут и нас побуждать быть более требовательными к себе, докладывать не таких уж и больших усилий, чтобы наши сердца избавлялись приобретенной в суетности дней заскорузлости».

Дружба Национальной радиокомпании Украины и Киевской специальной общеобразовательной школы-интерната №5 для слепых детей началась с акции «Радиодиктант национального единства». В конце 2010 года среди призеров, приглашенных на торжественную церемонию награждения, которая состоялась в стенах НРКУ, были воспитанники этой школы-интерната. Чтобы поблагодарить учебное заведение за многолетнее внимание к акции «Радиодиктант национального единства», НРКУ решила выполнить самое заветное желание учеников интерната. Среди незрячих детей оказалось много желающих овладеть игрой на бандуре, и Украинское радио подарило им выношенный в мечтах музыкальный инструмент.

Также выяснилось, что больше всего незрячие дети нуждаются в книжках, напечатанных шрифтом Брайля, и звуковых материалах, которыми можно пользоваться на уроках языка, литературы, истории.

В фондах Украинского радио хранятся жемчужины украинской и мировой литературы, озвученные лучшими артистами украинских театров, а потому выполнить пожелания учителей и учеников и обеспечить их необходимыми для работы и учебы материалами стало для НРКУ приятной и почетной миссией. Поэтому, в канун нового учебного года Украинское радио приготовило для учеников и преподавателей интерната очередной подарок.

29 августа гендиректор Национальной радиокомпании Украины передал библиотеке заведения напечатанные шрифтом Брайля учебники – “Спутник Букваря” и диски с уникальными аудиозаписями озвученных и инсценированных художественных произведений из фондов Украинского радио (стихотворные, прозаические и драматичные произведения Т.Шевченко, И.Франко, Леси Украинки, В.Симоненко и др.).