Львовщина: разоблачены взяточники в Инспекции по контролю лекарств

Во Львове во время проведения специальной операции работники областного Управления борьбы с организованной преступностью задержали во время получения взятки начальника Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП, чиновниця инспекции подозревается в вымогательстве 4 тыс. грн. взятки от местного предпринимателя за согласование паспорта аптечного заведения.

Прокуратурой Львовской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

При этом в ГУБОП подчеркнули, что эта спецоперация стала финалом в пресечении деятельности организованной преступной группы служащих упомянутого контролирующего органа. По информации оперативников, ее участники за согласование разрешительных документов систематически вымогали деньги с владельцев аптек. Только во время проведения оперативно-розыскных мероприятий УБОПовцами задокументировано более 40 фактов вымогательства и получения взяток на общую сумму более 80 тыс. грн.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся мероприятия с целью установления всех преступлений, совершенных ОПГ.