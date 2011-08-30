Ривненщина: возбуждено уголовное дело на директора медучилища

Работники прокуратуры и милиции задержали «на горячем» во время вымогательства и получения взятки в сумме 10 тысяч гривен директора одного из медицинских училищ Ривненской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области, установлено, что за такую сумму денег директор учебного заведения должен был зачислить абитуриентку на учебу и предоставить ей койко-место в общежитии.

По этому факту 26 августа 2011 года прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в значительном размере, соединенное с вымогательством).

Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 115 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Продожается досудебное следствие.