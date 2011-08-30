В Крыму за выходные утонули семь человек

В эти выходные дни в Черном море и реках в Крыму утонули семь человек.

Об этом говорится в сводках крымского управления МЧС за 27-28 августа.

Так, в Судакском регионе утонули двое мужчин – украинец и россиянин, нырнувшие под волну в селе Прибрежное и поселке Новый Свет при шторме силой 2-3 балла, а также 13-летний мальчик (по одним данным – украинец, по другим – россиянин), который купался в море в районе Нового Света.

В поселке Гурзуф (Ялта) погиб 44-летний россиянин, купавшийся в море при 5-балльном шторме, а в Партените (Алушта) обнаружено между камнями в воде тело 24-летнего крымчанина.

В море возле села Песчаное найдено тело 62-летнего туриста с базы отдыха (откуда мужчина – МЧС не указало).

В Феодосии, в реке Байбуга, в 50 метрах от берега обнаружено тело неизвестной женщины, на вид 40-45 лет. Место ЧП не приспособлено для купания.