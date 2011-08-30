В кафе Ужгорода произошел взрыв: весь город остался без газа
Трое в больнице
В Ужгороде в результате взрыва в кафе город полностью остался без газоснабжения и частично - без электроэнергии.
Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел вчера вечером. Были травмированы три человека, их доставили в больницы.
На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщалось, что травмированные находятся в тяжелом состоянии. У работницы кафе диагностированы ожоговые травмы 90% тела, у двух посетителей термические ожоги 50% и 30% тела соответственно.
В результате чрезвычайной ситуации Ужгород остался без газоснабжения, а около 5 тысяч жителей города находятся без электро- и водоснабжения.
Без электроснабжения частично остается железнодорожная станция: отсутствует сообщение в направлении Волосянки.
По данным областной комиссии, отселены 140 жителей 9 ближайших к аварии (в радиусе 300 м) улиц. Во время поквартирного обхода в двух из них выявлена избыточная загазованность.
В ликвидации последствий аварии задействованы работники «Закарпатьеоблэнерго», коммунальщики, правоохранители, МЧС, представители «Закарпатгаза».
По информации Закарпатской облгосадминистрации, возобновят электроснабжение в Ужгороде на протяжении суток, а газа – двух-трех суток.
Причину взрыва устанавливают специалисты.