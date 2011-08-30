На Херсонщине горело 15 га леса
09:11, 30 августа 2011Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Возле с. Геройское Голопристанского района Херсонской области горела сухая трава, также огонь захватил лесной массив Геройского лесничества Голопристанского лесопромышленного хозяйства.
В 19.00 подразделениями Государственной пожарной охраны, техникой, работниками лесничества, авиацией Гослесагенства и Минобороны пожар лесного массива на площади около 15 га, из них 10 га – верхового, локализован, сообщает пресс-служба МЧС. Вертолетами Минобороны произведено 20 сбросов воды на очаги возгорания.
Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Херсонской области.
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