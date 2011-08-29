Киевская ОГА проплатила учебу 37 будущим врачам

Молодые люди из Киевской области смогут бесплатно учиться в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, с целью решения вопроса кадрового обеспечения сельских медицинских заведений в минувшем году Киевская ОГА заключила соответствующее соглашение с Национальным медицинским университетом им. Богомольца, а также утвердила соответствующую областную программу, которая рассчитана на семь лет.

В этом году 37 молодых людей из Киевской области получили возможность учиться в медицинском университете за счет бюджетных средств. Причем это - дети из сельской местности и малообеспеченных семей.

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, поздравляя молодых студентов, отметил, что после учебы они будут направлены на работу в медицинские заведения Киевской области. Это будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита и улучшит качество предоставления квалифицированной врачебной помощи жителям села.

«Мы помогли вам сделать первый шаг к профессии, о которой вы мечтали, дальше все зависит от вас, от вашей ответственности в учебе», - подчеркнул председатель Киевской ОГА. Он также выразил надежду, что они будут лучшими студентами в университете и достойно будут презентовать Киевскую область.

***Сегодня в лечебно-профилактических заведениях Киевской области остаются вакантными 960 врачебных должностей, в том числе в заведениях, которые расположены в сельской местности, – 125. В частности, потребность во врачебных кадрах педиатрической сети составляет более 120 человек. Острой является проблема кадрового обеспечения противотуберкулезной службы.

В сельской местности функционирует 20 врачебных амбулаторий, в которых ни одна должность не укомплектована штатным медицинским работником с высшим образованием.