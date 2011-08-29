Девочка выстрелила из ружья в свою 7-летнюю сестру
Отец не разрядил
В Тернопольской области в результате неосторожного обращения с оружием пострадала семилетняя девочка.
Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника областного управления милиции Василий ОБЛЕЩУК, инцидент произошел в селе Коцюбинцы Гусятинского района.
По его словам, ребенок ранен выстрелом из старого гладкоствольного ружья марки «ТОЗ БМ», которое отец держал не в сейфе, а в углу подсобного помещения. Ружье 1957 года выпуска было наполовину неисправным и не зарегистрированным.
Мужчина разводил голубей, и использовал оружие, чтобы отпугивать от них хищных птиц, и после последних выстрелов оставил ружье заряженным.
Играя, старшая дочь взяла ружье и, не зная, что оно заряжено, выстрелила в свою 7-летнюю сестру. Ребенок получил огнестрельное ранение в плечо.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа райотдела милиции, а пострадавшую отвезли в областную больницу.
Милиционеры изъяли ружье.