Девочка выстрелила из ружья в свою 7-летнюю сестру

В Тернопольской области в результате неосторожного обращения с оружием пострадала семилетняя девочка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника областного управления милиции Василий ОБЛЕЩУК, инцидент произошел в селе Коцюбинцы Гусятинского района.

По его словам, ребенок ранен выстрелом из старого гладкоствольного ружья марки «ТОЗ БМ», которое отец держал не в сейфе, а в углу подсобного помещения. Ружье 1957 года выпуска было наполовину неисправным и не зарегистрированным.

Мужчина разводил голубей, и использовал оружие, чтобы отпугивать от них хищных птиц, и после последних выстрелов оставил ружье заряженным.

Играя, старшая дочь взяла ружье и, не зная, что оно заряжено, выстрелила в свою 7-летнюю сестру. Ребенок получил огнестрельное ранение в плечо.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа райотдела милиции, а пострадавшую отвезли в областную больницу.

Милиционеры изъяли ружье.