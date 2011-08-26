29-30 августа врачи в Киеве будут консультировать бесплатно

29-30 августа 2011 года с 9:00 до 13:00 в Центральных районных поликлиниках г. Киева пройдет социальная акция «День здоровья».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, киевлянам в эти дни для в холлах поликлиник врачи бесплатно будут измерять давление, оказывать медицинские консультации и в случае необходимости направлять на прием к узким специалистам.

Поликлиники, участвующие в акции «День здоровья»:

- ЦРП УОЗ Дарницкой РГА, ул. Вербицкого, 5;

- ЦРП УОЗ Днепровской РГА, ул. Луначарского, 5;

- Амбулатория семейного типа «Русановка», ул. Энтузиастов, 49;

- ЦРП УОЗ Деснянской РГА, ул. Закревского 81 / 1;

- ЦРП УОЗ Подольской РГА, ул. Мостицкая, 9;

- ЦРП УОЗ Оболонской РГА, ул. Тимошенко, 14;

- ЦРП УОЗ Шевченковской РГА, ул. Саксаганского, 100;

- ЦРП УОЗ Печерской РГА, ул. Подвысоцкого, 13;

- ЦРП УОЗ Святошинской РГА, ул. Симиренко, 10;

- ЦРП УОЗ Соломенской РГА, ул. ул. Соломенская, 17;

- Поликлиника № 2 Голосеевского района, ул. Якубовского, 6.