29-30 августа врачи в Киеве будут консультировать бесплатно
Акция "День здоровья"
29-30 августа 2011 года с 9:00 до 13:00 в Центральных районных поликлиниках г. Киева пройдет социальная акция «День здоровья».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, киевлянам в эти дни для в холлах поликлиник врачи бесплатно будут измерять давление, оказывать медицинские консультации и в случае необходимости направлять на прием к узким специалистам.
Поликлиники, участвующие в акции «День здоровья»:
- ЦРП УОЗ Дарницкой РГА, ул. Вербицкого, 5;
- ЦРП УОЗ Днепровской РГА, ул. Луначарского, 5;
- Амбулатория семейного типа «Русановка», ул. Энтузиастов, 49;
- ЦРП УОЗ Деснянской РГА, ул. Закревского 81 / 1;
- ЦРП УОЗ Подольской РГА, ул. Мостицкая, 9;
- ЦРП УОЗ Оболонской РГА, ул. Тимошенко, 14;
- ЦРП УОЗ Шевченковской РГА, ул. Саксаганского, 100;
- ЦРП УОЗ Печерской РГА, ул. Подвысоцкого, 13;
- ЦРП УОЗ Святошинской РГА, ул. Симиренко, 10;
- ЦРП УОЗ Соломенской РГА, ул. ул. Соломенская, 17;
- Поликлиника № 2 Голосеевского района, ул. Якубовского, 6.