Херсонщина: женщины попали в реанимацию после укусов каракуртов

В Херсонской области два человека попали в реанимацию после укусов каракуртов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 24 августа в Горностаевскую районную больницу поступила 42-летняя женщина с диагнозом «укус каракурта». Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней тяжести.

В тот же день в реанимационное отделение Скадовской районной больницы с аналогичным диагнозом в состоянии средней тяжести была госпитализирована 57-летняя женщина.

По данным УМЧС в Херсонской области за летний период в регионе от укусов каракуртов уже пострадали 26 человек.