В Мариуполе протесты против освобождения наркоторговки (фото)
16:50, 26 августа 2011Новости регионов
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Учасники акции протеста "Обрыдло" в Мариуполе. Участники акции собрались у дома, где живет обвиняемая в торговле наркотиками К. Несколько месяцев назад Мариупольский суд назначил ей меру наказания - 7 лет лишение свободы. Но на днях Апелляционный суд Донецкой области освободил ее из-под стражи в зале суда.
Участники митинга не согласны с постановлением суда и свой протест выразили в очередной акции общественного протеста "Обрыдло".
Фото Николая Рябченко / УНИАН
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