Луганщина: 4-летний мальчик утонул в пожарном колодце

В Свердловске Луганской области 4-летний мальчик утонул в пожарном колодце на территории больницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Тело мальчика обнаружили сотрудники больницы на глубине 6 м.

Сам водоем был заполнен водой примерно на 2 м, поэтому медики не стали дожидаться прибытия спасателей и самостоятельно подняли на поверхность тело.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти ребенка.