Луганщина: 4-летний мальчик утонул в пожарном колодце
16:33, 26 августа 2011Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
В Свердловске Луганской области 4-летний мальчик утонул в пожарном колодце на территории больницы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Тело мальчика обнаружили сотрудники больницы на глубине 6 м.
Сам водоем был заполнен водой примерно на 2 м, поэтому медики не стали дожидаться прибытия спасателей и самостоятельно подняли на поверхность тело.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти ребенка.
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