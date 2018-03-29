Скажи, кем ты работаешь, и я скажу, с какими заболеваниями тебе следует бороться

Большую часть своей жизни мы бываем на работе. Поэтому не удивительно, что наша профессия влияет на наше здоровье. И достаточно ощутимо. У медиков даже существует условное деление пациентов на людей "сидячей" и "стоячей" профессии. Ведь специфические условия труда предопределяют специфические нарушения в организме. Чтобы предотвратить их или уменьшить негативные последствия, следует применять специфические меры - для каждой профессии свои.

Люди "стоячих" профессий борются с варикозом! У людей, которые большую часть дня проводят на ногах, да еще и стоят на одном месте (учителя, хирурги, которые оперируют, продавцы и др.), часто развивается варикозное расширение вен. Неподвижные мышцы постепенно теряют тонус и способность поддерживать сосуды. Поэтому под внутренним давлением крови они расширяются. Через определенный период в местах накопления крови образуются узлы, кожа на ногах приобретает синий оттенок.

Чтобы предотвратить эти неприятности, следует носить компрессионные колготы или эластичные повязки (продаются в аптеках), время от времени хотя бы на 5 минут садиться в "американскую" позу - ноги положить на стол или любой другой предмет, чтобы они были размещены выше ягодиц. Вечером, возвратившись домой, нужно на пару минут прилечь, положив ноги на спинку дивана или "подставку" из нескольких подушек. Для профилактики и лечения варикозного расширения вен, нужно выполнять специальные упражнения. В частности к самым эффективным принадлежит такое: лечь на спину, ноги поднять под прямым углом и трясти ими, пытаясь достичь вибрационного эффекта. Так делать не менее 1 минуты.

Для людей из группы риска возникновения варикозной болезни очень важно нормализовать массу тела. В случае избыточной массы тела повышается давление на сосуды и заболевание прогрессирует.

Далеко не последнюю роль в укреплении вен играет и питание. Сосуды в частности нуждаются в белках. Но лишь таких, которые легко усваиваются. Они содержатся в морской рыбе, кальмарах, мидиях, креветках. Кроме того, эти продукты богаты на медь, которая принимает участие в образовании эластина, - вещества, предотвращающего растяжение вен. Стимулирует выработку эластина и морская капуста. А еще она содержит биофлавоноиды, которые способствуют обновлению сосудов.

Витамин Р (или рутин) - также незаменимое вещество в борьбе с варикозной болезнью. Он содержится в каштанах и черноплодной рябине. Из каштанов нужно готовить настойку, ягоды рябины следует употреблять в большом количестве в период сезона (осенью), делать из них заготовки, перетирая с сахаром, консервируя сок. А еще витамин Р содержится в черной смородине, облепихе, греческих орехах и цитрусовых. Позаботьтесь, чтобы эти продукты были в вашем меню на протяжении всего года. Клюква также имеет в своем химическом составе рутин, в достаточном количестве. К тому же она способствует разрежению крови, предотвращая тромбообразование. Яблоки, клубника, морковь и сладкий перец тоже принадлежат к рутиносодержащим (хотя и в меньшем количестве). Поэтому вводите их в свой рацион.

Колени боятся "сидячих" профессий и избыточной массы тела Остеоартроз (дегенеративные, разрушительные процессы коленных хрящей) угрожает опять же представителям "стоячих", а еще "сидячих" профессий. И те, и другие мало двигаются, в результате чего суставная жидкость плохо функционирует, и коленные хрящи не получают нужной смазки. Для предотвращения остеоартроза следует нормализовать массу тела (превышение массы на 15% увеличивает риск остеоартроза вдвое). А еще регулярно давать коленям возможность "размяться": несколько раз на протяжении дня следует походить, сделать 10 приседаний, согнуть и разогнуть ноги. Что касается диеты, то согласно с последними исследованиями в профилактике остеоартроза полезным является черный шоколад, содержащий вещества, которые противостоят разрушению суставов. Поэтому несколько квадратиков этого изысканного продукта ежедневно прибавят не только приятные ощущения, но и здоровье.

Полезной едой для суставов признан и топинамбур. В его состав входят вещества, которые стимулируют возобновление хрящевых клеток. Этот овощ можно употреблять, как яблоко, можно готовить из него салаты (измельчить на терке, добавить тертые морковь, яблоко и измельченный лук, заправить маслом, сметаной или майонезом, можно добавить немножко лимонного сока, посолить по вкусу), жарить или тушить, как картофель. Колени "любят" также клетчатку овощей и фруктов (их следует употреблять не менее как 500 г в день) и кисломолочные продукты - стакан кефира и 150-200 г мягкого сыра обогатят организм нужным для костей и суставов кальцием.

Сердечно-сосудистые заболевания - последствие малоподвижной работы Малоподвижный образ жизни, который "диктуют" "сидячие" и "стоячие" профессии, вызывает еще одно очень серьезное нарушение - сердечно-сосудистые заболевания. Эффективным средством профилактики гипертонической болезни, ишемического заболевания сердца, инфаркта и инсульта является физическая активность. Если у вас появится привычка каждое утро выполнять 20-минутный комплекс физических упражнений, делать получасовую пробежку или трижды в неделю посещать спортзал или бассейн, это значит, что вы находитесь на правильном пути сохранения здоровья и продолжительности жизни. Если у вас не хватает на это времени и силы воли, пытайтесь выйти на пару остановок раньше, нужной вам, и преодолейте это расстояние пешком. А еще особое внимание обратите на свое питание. В частности, используйте протихолестериновою диету. Из-за недостачи движения холестерина бляшки быстро "оккупируют" сосуды, сужая их просвет и препятствуя кровообращению. Следовательно, чтобы предотвратить эти патологические процессы, нужно свести к минимуму употребление животных жиров, изъять из рациона жирную колбасу, сливки, жирную сметану и жирные сорта сыра. Употребление яиц ограничить до 3-4 штук в неделю. А вот подсолнечное масло не только можно, но и нужно употреблять, потому что оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют рассасыванию холестеринових бляшек. Отдавать предпочтение следует маслам с осадком - это свидетельствует тому, что этот продукт изготовлен по технологии, которая хранит все полезные вещества.

Овощи и фрукты также способствуют очистке сосудов от лишнего холестерина.

"Вредные профессии" Если попробовать перечислить все вредные профессии, то наберется немаленький список: агрономы, химики, маляры, анестезиологи, фармацевты, работники дорожно-транспортной службы, постовые милиционеры... Представители этих профессий контактируют с вредными веществами на рабочем месте. Если контакта с ядами не избежать, нужно научиться защищаться от них. Например, фармацевты, маляры, анестезиологи и др. могут работать в марлевых повязках, которые будут задерживать часть токсинов, предотвращая попадание их в организм.

Если же воспользоваться этим способом невозможно, нужно защищаться другими средствами, которые быстро выведут яд из организма. Такую способность имеет морская капуста. Масса ее зеленых листьев на 5% состоит из солей альгиновой кислоты, которые получили название "естественных утилизаторов вредных веществ". Они связывают некоторые химически активные соединения, а также соли тяжелых металлов и эвакуирують их из организма. Вторым продуктом для обезвреживания токсинов является красная свекла. Она содержит флавоноиды, которые связывают и выводят соли тяжелых металлов, а также богата на клетчатку, которая очищает организм от всех ненужных шлаков. Большое количество клетчатки содержат яблоки и бананы.

Противоядным средством является и картофель, сваренный или испеченный с шкуркой. Во-первых, он содержит клетчатку, во-вторых, крахмал, который за своей структурой напоминает сетку. В ней и "запутываются" канцерогены, а затем удаляются из организма.

Глаза - "инструмент труда", берегите их Массовая компьютеризация, с одной стороны, облегчила выполнение многих работ, а о другой - увеличила перечень профессий, "вредных для зрения". До сих пор к ним традиционно принадлежали профессии учителя (проверяли большое количество тетрадей), швеи, часовщика... Чтобы предотвратить глазные болезни, без упражнений не обойтись (есть специальные комплексы упражнений для глаз). Ведь они способствуют улучшению кровообращения, следовательно снабжению клеток глаза питательными веществами и кислородом, который способствует улучшению зрения. Если вы чувствуете, что орган зрения - это ваше уязвимое место, не пожалейте 10-20 минут ежедневно для выполнения упражнений. Во время выполнения напряженной для глаз работы периодически нужно делать перерыв, во время которого закрыть веки и слегка помассировать глаза. Вечером полезно сделать ванночки для глаз из настоя ромашки (глаз окунать в наполненную настоем тарелочку, закрывая и расплющивая веки, или положить на закрытые веки ватные тампоны, смоченные в настое). Это устранит усталость.

Обычно здоровые глаза, как и все другие органы, нуждаются в соблюдении диеты. В частности общепризнанным лидером в улучшении зрения является витамин А, который содержится практически во всех красных и оранжевых овощах и фруктах. Не нужно забывать, что он лучше усваивается в случае употребления с жирами (сливочное масло, сметана и тому подобное).

Недавно ученые исследовали зависимость остроты зрения от содержания в организме железа. К железосодержащим продуктам прежде всего принадлежит телятина. Есть железо и в индюшатине, свинине, крольчатине и говядине.