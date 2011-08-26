2-летний ребенок наелся клофелина - сейчас в реанимации

В городе Тульчин Винницкой области госпитализирован двухлетний ребенок, который отравился клофелином.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Выяснилось, что ребенок нашел в комнате клофелин, который принимает его бабушка, и выпила четыре таблетки. Через короткий промежуток времени родители заметили, что ребенку стало плохо, и сразу отвезли его в больницу.

Состояние здоровья медики квалифицируют как тяжелое.