2-летний ребенок наелся клофелина - сейчас в реанимации
10:35, 26 августа 2011Новости регионов
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В Винницкой области
В городе Тульчин Винницкой области госпитализирован двухлетний ребенок, который отравился клофелином.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Выяснилось, что ребенок нашел в комнате клофелин, который принимает его бабушка, и выпила четыре таблетки. Через короткий промежуток времени родители заметили, что ребенку стало плохо, и сразу отвезли его в больницу.
Состояние здоровья медики квалифицируют как тяжелое.
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