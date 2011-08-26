Днепропетровск: врачи украли деньги, выделенные для больных СПИДом

Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД в Днепропетровской области пресекли деятельность преступной группы, в состав которой входили 4 работника коммунального учреждения «Днепропетровский областной центр по профилактики и борьбе со СПИДом», которые присвоили 100 тысяч гривен выделенных из бюджета на лечение больных.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в области. Злоумышленники с 2009 г. по настоящее время, завели 34 амбулаторных карточки на лиц, которые фактически не проходила лечения в центре СПИДа и не обращалась сюда за помощью.

«Таким образом работники коммунального учреждения присвоили, согласно предварительным данным 100 тысяч гривен бюджетных средств, которые выделялись центру на медицинские препараты большой стоимости, и содержание больных, которые проходят здесь стационарное и амбулаторное лечение», - сообщает ОСО.

По собранным материалам следственным управлением Главного управления МВД в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ст.358 «Подлог документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников и в рабочих кабинетах центра СПИДа изъяты документы, которые подтверждают факты подделки историй болезней, и лекарственные средства.

Члены преступной группы задержаны и решается вопрос, об избрании им меры пресечения в виде содержания под страж