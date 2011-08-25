Виннитчина получила более 50 машин скорой помощи

В Виннице к 20-й годовщине Независимости Украины состоялась церемония передачи районам автомобилей скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом был закуплен 51 автомобиль скорой медицинской помощи - 41 автомобиль марки «Газель» и 10 ВАЗов.

Во время торжеств сегодня на каждый район области было выделено от одного до пяти автомобилей. Ключи от автомобилей руководству районов вручали председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА и председатель Наблюдательного совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, при содействии которого закуплено на 10 автомобилей больше, чем планировалось.

«Благодаря этому (закупке большего количества автомобилей - УНИАН) медики смогут уже завтра спасти на 10 жизней винничан больше», - сказал П.ПОРОШЕНКО во время торжеств, поздравляя всех с праздником.

В свою очередь, губернатор Винницкой области отметил, что в настоящее время во всех медицинских заведениях региона производятся ремонты помещений. «Сдвинут с места вопрос транспортного обеспечения врачебных амбулаторий. И это не единственный шаг в этом направлении. Сегодня во всех медицинских заведениях региона производятся ремонты помещений, восстанавливаются ФАПы, реконструируются ЦРБ, все ФАПы, врачебные амбулатории. В этих заведениях должны быть созданы все необходимые условия как для пребывания пациентов, так и для работы медиков, а эти автомобили помогут спасти жизнь», - отметил Н.ДЖИГА

Руководство области на закупку автомобилей выделило 7 млн. 400 тыс. грн.