Луганщина получила 83 млн на ремонт лечебных учреждений

Луганская область получила дополнительно 83 миллиона гривен из государственного бюджета на реконструкцию лечебных учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения сообщил начальник главного управления здравоохранения облгосадминистрации Павел МАЛЫШ.

Он отметил, что в связи с поступлением дополнительных средств из госбюджета, будут внесены изменения в Региональную целевую комплексную программу развития системы здравоохранения Луганской области.

«83 миллиона гривен будут направлены на реконструкцию помещений областной клинической больницы для центра неотложных состояний и медицины катастроф, высокоспециализированного консультативного отделения, для центра кардиохирургии и ангиологии», - сказал П.МАЛЫШ.

Кроме того, по словам МАЛЫША, за средства госбюджета будет реконструирован областной онкологический диспансера, а именно, его радиологический корпус №1 для размещения в нем компьютерного томографа.

