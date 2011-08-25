Во Львове за взятку задержан врач областного наркодиспансера

Во Львове правоохранители задержали во время получения взятки врача-нарколога Львовского областного государственного клинического наркологического диспансера.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, врач-нарколог требовал и получил взятку от жителя Львова за составление заключения о результатах медицинского обследования.

Врач-нарколог требовал 1 тыс. грн. за составление заключения, согласно которому гражданин, от которого он требовал взятку, не находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя в действительности результаты обследования показали, что содержание алкоголя в его крови составляло 0,36 промилле.

Врач-нарколог был задержан «на горячем» на его рабочем месте.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Принимаются меры с целью установления других фактов вымогательства или получения взяток данным должностным лицом за содействие в решении аналогичных вопросов.