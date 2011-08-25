Виннитчина: люди попали в реанимацию после поминального обеда
10:03, 25 августа 2011Новости регионов
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Пищевая токсикоинфекция
Вчера в 19.20 в реанимационное отделение Ладыжинской городской больницы (Винницкая область) с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 9 местных жителей, присутствовавших в тот же день на поминальном обеде в кафе.
Всего на поминальном обеде находилось 60 людей, сообщает пресс-служба МЧС.
Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Специалистами областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Причина заболевания устанавливается.
Событие находится под контролем Управления МЧС в Винницкой области.
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