Во Львове начальник госинспекции за лекарствами требовал взятку

Во Львове работники областного УБОП задержали с поличным при получении взятки начальника государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств во Львовской области.

Как сообщил УНИАН источник, близкий к прокуратуре Львовской области, глава инспекции подозревается в вымогательстве и получении 5 тысяч гривен взятки за согласование паспорта аптеки.

«В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины», - отметил источник.