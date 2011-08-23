В Симферополе найдено тело младенца, милиция ищет роженицу

Возле 2-го роддома в Симферополе найдено тело новорожденного мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму, сотрудники милиции устанавливают обстоятельства гибели младенца.

Сверток, в котором находился мертвый ребенок без признаков насильственной смерти, нашли 21 августа. В милицию позвонил врач.

"По предварительным данным, смерть младенца наступила вследствие непредоставления необходимой медицинской помощи. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

Милиция просит симферопольцев сообщить о том, если кто-то из знакомых женщин находился на последних сроках беременности, но после родов не привез малыша домой.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа в Луцком роддоме - третьем после Львова и Ровно - открыли «Окно жизни», в котором женщины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут анонимно оставлять своих младенцев без риска для их жизни и здоровья.