Иномарка врезалась в девятиэтажку: двое погибших

18:18, 22 августа 2011
Новости регионов
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Водитель заснул за рулем 

Сегодня рано утром в Кременчуге Полтавской области в результате ДТП погибли двое юношей, которые, находясь в иномарке, на всей скорости врезались в девятиэтажный дом.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Кременчуга, 22 августа, предварительные причины ДТП — водитель не справился с управлением, неисправность машины или водитель заснул за рулем. 

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