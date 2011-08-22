В Севастополе изъято 25 тонн некачественных продуктов

В Севастополе с начала лета из оборота изъято 25 тонн продуктов питания, несоответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, более двух тонн продукции уничтожено, остальная будет отправлена на промышленную переработку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе со ссылкой на данные, предоставленные начальником ветеринарной милиции Александром РЫБИНСКИМ.

По его словам, несмотря на то, что сотрудники ветеринарной милиции постоянно контролируют деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих изготовление и реализацию продуктов питания, в последнее время участились случаи массового отравления людей недоброкачественными пищевыми продуктами. В первую очередь, это связано с нарушениями технологического процесса приготовления пищи и правил хранения готовых блюд, что приводит к порче продуктов. Кроме того, не единичны случаи использования для приготовления пищи продукции животного происхождения, качество которой не подтверждается соответствующими документами и лабораторными исследованиями.

По информации А.РЫБИНСКОГО, с начала курортного сезона сотрудниками ветеринарной милиции УМВД Украины в городе Севастополе проверено 20 заведений общественного питания, 7 учреждений массового отдыха граждан и 7 супермаркетов. Постоянный контроль за реализацией продукции животного и растительного происхождения осуществляется и на рынках города. За различные нарушения ветеринарно-санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 46 человек, вынесено 23 предписания, приостановлена деятельность двух субъектов хозяйствования.