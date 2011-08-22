Массового отравления солдат некачественной пищей не было?

В воинской части А-4104 Воздушных сил Украины, которая дислоцируется вблизи Чугуева в Харьковской области, не зафиксирован факт отравления некачественной едой 36 военнослужащих срочной службы.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в харьковском медиа-центре Министерства обороны Украины.

Вместе с тем, по их данным, 19 августа за медицинской помощью к врачам обратились 5 курсантов первого курса Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба (ХУВС), которые в числе четырехсот курсантов этого вуза проходили полевую практику на аэродроме указанной воинской части.

«Во время полевых занятий пяти курсантам стало плохо - они пожаловались врачу на головные боли и боли в животе, и в тот же день, в пятницу, все были отправлены в Харьков в военный госпиталь. После сдачи анализов и из-за отсутствия внешних признаков болезни курсантов перевели в санчасть ХУВСа, где они два дня находились под наблюдением врачей. Анализы не подтвердили никакой тяжелой болезни, и сегодня все пять курсантов выписаны из санчасти», - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в распространенной в Интернете информации имеются ошибки, в частности, не точно указана воинская часть («в/ч 4001»), а также неправильно названа категория военнослужащих, которые заболели.

Кроме того, представитель медиа-центра МОУ сообщил, что общался с командованием в/ч А-4104, руководителями военного госпиталя и университета им. Ивана Кожедуба, которые отрицали факт «отравления 36 военнослужащих срочной службы». Говоря о причинах болезни курсантов, он указал на «возможное наличие незначительного недомогания у пяти курсантов» и отметил, что «могла иметь место симуляция с целью избежать прохождения занятий в полевых условиях на аэродроме».