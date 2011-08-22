Мужчина продавал психотропы через свой Интернет-магазин

В Киеве задержан мужчина, который продавал психотропные вещества через сеть Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, сначала работники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД в Киеве во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина Максима П., 1977 года рождения, жителя Оболонского района столицы, который через собственный Интернет-магазин продавал психотропные вещества.

В тот же день вечером в Оболонском районе при попытке продажи 300 капсул, содержащих сибутрамин, Максим П. был задержан.

На следующий день по месту проживания Максима П. было изъято еще 1 тыс. 626 таблеток, содержащих сибутрамин. Как объяснил владелец квартиры, всю партию он хранил для продажи через свой Интернет-магазин.

Сейчас работники УБНОН проводят оперативные мероприятия с целью установления возможных соучастников Максима П.