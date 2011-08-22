В Херсонской области уничтожено плантацию конопли

В Херсонской области СБУ уничтожила плантацию конопли.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, 18 августа сотрудники СБУ обнаружили и совместно с работниками милиции уничтожили 120 кустов культивируемой конопли.

Участок с наркотическими насаждениями располагался в с. Верхние Сирогози Нижнесерогозского района и принадлежал местному жителю.

Материалы по выращиванию наркотического сырья направлены в органы МВД для решения вопроса относительно возбуждения уголовного дела по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (выращивание снотворного мака или конопли).