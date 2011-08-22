От столкновения авто с деревом погибла женщина, дети - в коме

В Луганской области один человек погиб и двое в состоянии комы доставлены в больницу в результате ДТП, которое произошло возле Северодонецка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Луганской области.

По информации пресс-службы, 21 августа в 10.00 на автодороге возле города Северодонецк водитель 1983 г.р., управляя автомобилем «Део Ланос», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в дерево.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель скончалась на месте, двое пассажиров, 2003 и 2009 г. р., в состоянии комы доставлены в больницу.