В Черкассах открыт центр реабилитации наркозависимых

В Черкассах открыт амбулаторный центр медико-психологической реабилитации наркозависимых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Создание амбулаторного центра медико-психологической реабилитации - один из первых шагов на пути создания стационарного реабилитационного центра на базе Черкасского областного наркологического диспансера”, – сообщил начальник Главного управления здравоохранения и медицины катастроф облгосадминистрации Владимир БРОЖИК во время открытия центра.

По его словам, на протяжении последних лет состояние организации работы по противодействию наркомании на территории Черкасской области не в полной мере обеспечивало активное предотвращение ее распространения. Поэтому заболеваемость наркоманией имеет тенденцию к повышению, констатировал В.БРОЖИК.

Главный врач Черкасского областного наркологического диспансера Анатолий БОРОЗЕНЕЦ объяснил, что необходимость центра обусловлена спецификой лечения и нуждами пациентов заведения. Сначала наркозависимые проходят лечение в стационаре. В момент, когда во время последних дней лечения происходит снижение количества психотропных препаратов, с этими пациентами начинает работать психолог. Важно, что даже после выписки пациент продолжает получать психологическую помощь, отметил А.БОРОЗЕНЕЦ.

«Сроки стационарного лечения малы для того, чтобы полностью освободиться от болезни и адаптироваться к жизни в обществе. Поэтому после прохождения курса лечения многие наши пациенты нуждаются не столько в помощи врача, сколько в психологе. В связи с этим черкасский областной наркологический диспансер инициировал создание такого амбулаторного центра». – отметил главный врач заведения.

Прийти в центр на консультацию к психологу могут не только пациенты заведения, но и все желающие, которые столкнулись с проблемой наркомании и нуждаются в консультации и поддержке. В среднем консультацию психолога могут получить 10 человек ежедневно.