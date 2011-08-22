Донетчина: на лечении находятся 4 больных холерой

В Донецкой области на сегодняшний день на лечении находятся 4 больных и 3 вибрионосителя холеры, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Согласно сообщению, за последнюю неделю (с 15.08.2011г. по 20.08.2011г.) в Донецком регионе было зарегистрировано три случая заболевания холерой в г. Мариуполе и один случай вибрионосителя в г. Макеевке.

Всего в Донецкой области с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 33 случая заболевания и 24 случая вибрионосителей холеры.

После завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны из больницы все выздоровевшие, за последнюю неделю – выписаны один больной и три вибрионосителя.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов холеры продолжается, заключено в сообщении.