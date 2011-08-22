Дадут ли родителям выходной на 1 сентября?

Во время восьмой сессии Сумского областного совета шестого созыва депутаты рекомендовали руководителям предприятий предоставить выходной 1 сентября работникам, которые являются родителями первоклассников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, депутат Владимир ГРИНЦОВ от имени фракции Партии регионов внес предложение обратиться к руководителям предприятий и учреждений, организаций с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении выходного 1 сентября тем своим работникам, дети которых идут в первый класс.

В результате обсуждения депутаты согласились с отмеченным предложением и приняли текст соответствующего обращения.