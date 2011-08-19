В Киеве представили программу помощи на принципах семейной медицины

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ представил программу развития первичной медико-санитарной помощи Киева на принципах семейной медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, представление программы состоялось сегодня во время посещения медицинской амбулатории семейного врача на ул. Урловской, 13, в Дарницком районе Киева.

«Именно в Дарницком районе сейчас реализуется пилотный проект по реорганизации первичной медико-санитарной помощи. Реализуя этот проект в жизнь, мы планируем разделить первичный и вторичный уровни медицинской помощи амбулаторно-поликлинической сети, что позволит увеличить долю расходов на первичную помощь. В районе для реализации проекта до конца 2011 года заработает 10 амбулаторий, что территориально улучшит доступность первичной помощи. В целом до конца года в городе будет работать около 100 амбулаторий общей практики/семейной медицины. Таким образом, на конец текущего года семейными врачам будет обслуживаться 28% населения, что составляет приблизительно 790 тысяч человек», - сообщил А.ПОПОВ.

Председатель КГГА также сообщил о первых результатах реорганизации первичной медико-санитарной помощи. Так, по его словам, уровень госпитализации в стационары среди населения снизился на 12%. Количество вызовов неотложной помощи уменьшилось на 3%. Также наблюдается уменьшение нагрузки на специалистов вторичного уровня предоставления медицинской помощи на 15%.