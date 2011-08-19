Волынь: четверо подростков разбились на угнанном автомобиле

В Волынской области четверо подростков угнали автомобиль, и попали на нем в ДТП.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области.

В частности, как отмечено в сообщении, в Луцкий горотдел милиции поступило сообщение от 53-летнего местного жителя о том, что ночью со двора его дома был похищен автомобиль марки «Москвич». Через несколько часов в милицию поступило сообщение, что вблизи города в селе Оздив Луцкого района зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Как выяснили правоохранители, пострадавшие и были похитителями разыскиваемого автомобиля.

И.о. начальника отдела связей с общественностью УМВД в Волынской области Александр ГИЛЬ рассказал, что в тот вечер четверо подвыпивших ребят решили покататься на автомобиле, который был припаркован в одном из дворов. «Говорят, что намеревались только покататься, но были настолько пьяны, что не справились с управлением и съехали с дороги, ударившись при этом в придорожное дерево», - сказал А.ГИЛЬ.

По его словам, трое ребят даже не проснулись по приезде милиции. Четвертый – 17-летний школьник одной из общеобразовательных школ города Луцка - находился в крайне критическом состоянии. За его жизнь сейчас борются медики.

По данному факту ведется следствие.