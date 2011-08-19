В Луцком роддоме открыли «Окно жизни» для брошенных младенцев

В Луцком роддоме открыли «Окно жизни», в котором женщины, по определенным причинам оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут анонимно оставлять своих младенцев без риска для их жизни и здоровья.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого городского совета, город стал третьим городом в Украине после Львова и Ривного, в котором открыто «Окно жизни».

Как сообщил главный врач роддома Михаил ТОКАРЧУК, это «окно» открыто для того, чтобы люди знали, что есть выход из определенной сложной жизненной ситуации. «Я бы хотел, чтобы матери не оставляли своих детей, а воспитывали их сами. Поєтому «окно» - для их понимания, осознания этой проблемы», - сказал он.

Начальник управления здравоохранения Луцкого городского совета Федор КОШЕЛЬ отметил, что многие парі в Украине не могут иметь детей и хотят их усыновить. По его мнению, «Окна жизни» необходимо открыть во всех заведениях города и области, где персонал работает круглосуточно, чтобы люди знали, где оставить ребенка, если жизненные обстоятельства не позволяют ее воспитывать.