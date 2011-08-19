В Миргороде до конца года откроют новый санаторий

В Миргороде Полтавской области до конца года будет сдан в эксплуатацию новый санаторий «Радужный» на 250 мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Миргорода Сергей СОЛОМАХА, посещая Сорочинскую ярмарку.

По его словам, строит санаторий тюменская компания. Строительство практически закончено и вскоре санаторий сможет принять своих посетителей.

Вместе с тем мэр отметил, что строительство остальных санаториев в Миргороде, которое было ранее начато, все еще приостановлено из-за отсутствия у инвесторов необходимых средств.

Как сообщалось, ранее в Миргороде было начато строительство 8 новых санаториев.

В настоящее время в Миргороде функционируют четыре санатория, входящие в санаторно-курортное объединение "Курорт-Миргород", а также три ведомственных.