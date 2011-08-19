Подследственные Ивано-Франковского СИЗО не получают медпомощи

Подследственные Ивано-Франковского СИЗО №12 не получают надлежащей медицинской помощи.

Об этом жена одного из подследственных Александра ЧУФИЦКОГО Светлана ЧУФИЦКАЯ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Всячески идет нарушение человеческих норм. Я знаю, что в СИЗО, там очень много людей жалуется», - сказала С.ЧУФИЦКАЯ.

По словам женщины, ее муж А.ЧУФИЦКИЙ оказался в СИЗО в ходе расследования уголовного дела по факту использования заведомо поддельного документа и мошенничества.

А.ЧУФИЦКАЯ сообщила, что из-за тяжелого материального положения они не смогли обслуживать взятый до кризиса ипотечный кредит в иностранной валюте. Банк начал судебные разбирательства и обнаружил, что предоставленные семьей справки о доходах фальшивые.

С.ЧУФИЦКАЯ объяснила это тем, что оформление кредита проходило с помощью третьих лиц, которые за определенное вознаграждение помогли получить необходимые справки с указанием достаточного для получения кредита уровня доходов.

В итоге милиция возбудила криминальное дело против А.ЧУФИЦКОГО.

По словам адвоката семьи Алексея ГОЦУЛЯКА, сначала подследственный был на подписке о невыезде. Через некоторое время А.ЧУФИЦКОМУ предложили работу в Донецкой области, и, для того чтобы семья имела хоть какие-то средства к существованию, он принял это предложение. Перед отбытием на место работы подследственный, по словам его жены, в устной форме договорился со следователем о разрешении на выезд. 6 декабря 2010 года А.ЧУФИЦКИЙ был приглашен на допрос, где и был арестован.

По словам жены, за время пребывания в СИЗО здоровье ее мужа значительно ухудшилось. В досудебный период он не получал необходимой медицинской помощи, хотя остро в ней нуждался.

«Мы неоднократно обращались к председателю судебного процесса, чтобы изменить меру пресечения из взятия под стражу на подписку о невыезде в связи с тем, что у подсудимого двое малолетних детей, и он нуждается в немедленной медицинской помощи», - сказал А.ГОЦУЛЯК.

Он также добавил, что не было адекватной реакции и со стороны руководства СИЗО.

«На данный момент ЧУФИЦКИЙ прооперирован, правда, с некоторым опозданием. Когда три месяца назад у него была простая киста, которая нуждалась в элементарной операции, то на данный период времени есть признаки ракового заболевания. Операция очень сложная, она длилась на протяжении двух дней», - подчеркнул А.ГОЦУЛЯК.

Агентство УНИАН обращалось к руководству Ивано-Франковского СИЗО с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но ответа пока не получил.