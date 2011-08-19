В ДТП погибла 9-летняя девочка и травмированы люди

В Херсонской области во время дорожно-транспортного происшествия погибла 9-летняя девочка и травмированы четыре человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Херсонской области, сегодня в 4.40 утра на 188-м км автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск водитель автомобиля ГАЗ-2410, двигаясь со стороны Херсона в направлении Николаева, в результате переутомления не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил боковое касательное столкновение с автомобилем BMW 525, который двигался во встречном направлении.

После столкновения с BMW ГАЗ отбросило и он столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался сзади автомобиля BMW.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Mercedes, девочка, 2002 года рождения, погибла на месте происшествия. Водитель и два пассажира Mercedes с телесными повреждениями доставлены в больницы.

Водитель автомобиля ГАЗ-2410, 50-летний мужчина с многочисленными травмами доставлен в реанимацию областной больницы.

Продолжается расследование обстоятельств ДТП.