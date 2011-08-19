Женщина за $3 тысячи продавала трехлетнюю дочку - со скидкой

В Черкасской области милиция задержала женщину, которая пыталась за 3 тыс. долларов продать собственную трехлетнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в оперативное подразделение УБОП УМВД Украины в Черкасской области поступила информация о том, что в одном из районов области 25-летняя женщина подыскивает покупателей для своего ребенка.

Она хотела продать девочку за 5 тысяч долларов, но во время торга снизила цену до 3 тыс. Предварительно она взяла первый взнос и пообещала привезти дочь в областной центр. Женщина была задержана в Черкассах возле пиццерии, куда она привела девочку.

Следователям задержанная сообщила, что решила продать ребенка, потому что не имела денег на жизнь. В дальнейшем выяснилось, что эта женщина вела асоциальный образ жизни, часто выпивала и не заботилась о ребенке.

Девочку милиция передала в Черкасский приют для детей.

Ведется следствие, решается вопрос о лишении женщины родительских прав и возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 149 ч.2 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.