В Донецкой области дышать стало на 12% труднее

В Донецкой области выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения (без передвижных, то есть без транспортных средств) за I полугодие текущего года составили, по предварительным данным, 763,5 тыс. тонн, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что за указанный период увеличились вредные выбросы в угольной промышленности – на 1,2%, в коксохимической промышленности – на 5,1%, в металлургии – на 7,6%, в электроэнергетике – на 29,4%, в производстве строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции – на 37,2%, в химическом производстве – в 1,7 раза.

Статистики подчеркнули, что более четверти всех загрязняющих атмосферу региона веществ приходится на угольную промышленность, удельный вес металлургического комплекса составил 29% областных выбросов, электроэнергетики – 37%.