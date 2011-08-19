На каких пляжах Киева еще можно купаться

По состоянию на 15 августа решением Главного государственного санитарного врача Днепровского района Киева снят запрет на купание на пляже «Тельбин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятия «Плесо», недавно проведенные исследования проб воды озера «Тельбин» показали нормализацию санитарно-лабораторных показателей в водоеме.

В то же время профильное предприятие сообщает об ухудшении качества воды поверхностного водоема возле пляжа «Детский». Решением от 12 августа Днепровская СЭС постановила временно запретить купание на пляже «Детский» до возвращения показателей к нормативным значениям.

Как сообщал УНИАН, по сообщению КП “Плесо” от 12 августа с.г., в столице было разрешено купание на 9 пляжах: «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Предместная слободка», «Золотой», «Центральный», «Радуга», «Вербный», «Пуща-Водица».

При этом, по результатам проведенных исследований проб воды в Днепре решением Главного государственного санитарного врача Днепровского района от 9 августа был снят запрет на купание на пляжах «Предместная слободка», «Молодежный», «Центральный» и в зоне отдыха «Березняки».

Кроме того, обеспечены надлежащие условия для отдыха и на 5 зонах отдыха возле воды: «Березняки», «Осокорки», «Редьчино», «Лесная» и «Святошин».

Вместе с тем, на пляжах «Черторой» и «Тельбин» купаться на тот момент было запрещено из-за несоответствия качества воды в водоемах санитарным требованиям.