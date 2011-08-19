На каких пляжах Киева еще можно купаться
Закрыт "Детский"
По состоянию на 15 августа решением Главного государственного санитарного врача Днепровского района Киева снят запрет на купание на пляже «Тельбин».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятия «Плесо», недавно проведенные исследования проб воды озера «Тельбин» показали нормализацию санитарно-лабораторных показателей в водоеме.
В то же время профильное предприятие сообщает об ухудшении качества воды поверхностного водоема возле пляжа «Детский». Решением от 12 августа Днепровская СЭС постановила временно запретить купание на пляже «Детский» до возвращения показателей к нормативным значениям.
Как сообщал УНИАН, по сообщению КП “Плесо” от 12 августа с.г., в столице было разрешено купание на 9 пляжах: «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Предместная слободка», «Золотой», «Центральный», «Радуга», «Вербный», «Пуща-Водица».
При этом, по результатам проведенных исследований проб воды в Днепре решением Главного государственного санитарного врача Днепровского района от 9 августа был снят запрет на купание на пляжах «Предместная слободка», «Молодежный», «Центральный» и в зоне отдыха «Березняки».
Кроме того, обеспечены надлежащие условия для отдыха и на 5 зонах отдыха возле воды: «Березняки», «Осокорки», «Редьчино», «Лесная» и «Святошин».
Вместе с тем, на пляжах «Черторой» и «Тельбин» купаться на тот момент было запрещено из-за несоответствия качества воды в водоемах санитарным требованиям.