В Житомирской области уничтожено тонну марихуаны

В Житомирской области СБУ уничтожила почти тонну марихуаны.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, 16 августа сотрудники СБУ обнаружили и совместно с работниками милиции уничтожили конопляную плантацию площадью 1 гектар вблизи села Большие Коровинцы Чудновского района Житомирской области.

Участок с наркотическими насаждениями располагался на околице населенного пункта на земельном участке, который принадлежит местному сахарному заводу. По словам местных жителей, эти земли использовались предприятием только как отстойники для отходов производства, потому почва там плодородная.

По приблизительным оценкам, на плантации росло около тонны марихуаны. Стоимость такого количества наркотика на «черном рынке» составляет почти миллион гривень.

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к незаконным посевам для привлечения их к уголовной ответственности.