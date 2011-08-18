Беременная, ее муж и мать попали в реанимацию, отравившись грибами

Трое жителей Бердичевского района Житомирской области попали в реанимацию в результате отравления дикорастущими грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра связей с общественностью МЧС в Житомирской области, 17 августа в Бердичевскую центральную районную больницу с подозрением на отравление дикорастущими грибами были госпитализированы 31-летний житель села Озадовка, его 28-летняя беременная жена и ее мать-пенсионерка.