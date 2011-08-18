На Донетчине вылилось 12 тонн горячего битума

В Донецкой области из-за неисправности автоцистерны вылилось 12 тонн горячего битума.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Авария произошла в 17.00 17 августа при въезде в Северск Артемовского района. Грузовой автомобиль DAF с термоцистерной перевозил из Лисичанска в Днепродзержинск 12 тонн разогретого до 180 градусов дорожного битума. При перевозке произошла разгерметизация термоцистерны, в результате чего битум стал вытекать на дорогу (площадь разлива по дороге составила около 50 кв. м).

Водитель, заметив вытекание, остановился на обочине дороги, где весь битум был слит в балку.

В облуправлении МЧС отметили, что утечки битума из балки нет, угроза населению в связи с аварией отсутствует, расстояние до жилых домов составляет около 3 км. Предварительная причина аварии - выход из строя обратного клапана термоцистерны.

К работам по ликвидации последствий аварии привлечены 8 бойцов МЧС, 7 работников милиции, 5 работников и 2 единицы техники фирмы-перевозчика, а также два специалиста отдела оперативного межрайонного экологического контроля Государственной экологической инспекции в Донецкой области.