В Черновцах многотонная грузовая фура врезалась в жилой дом
10:12, 18 августа 2011Новости регионов
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Второй этаж держится на кабине
В среду около 17.00 в Черновцах многотонная грузовая фура «Рено» врезалась в жилой дом.
Как передает корреспондент УНИАН, жители дома не пострадали, водитель также не получил серьезных повреждений.
Стена дома упала, а его второй этаж держится на кабине грузовика.
По словам водителя, рядом с домом автомобиль неожиданно повело направо, он начал тормозить, однако не смог отвести машину от дома.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.
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