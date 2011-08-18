В Житомире найдено тело еще одного утонувшего ребенка

Вчера в Житомире в водоеме было найдено тело второго утонувшего мальчика.

Об этом УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, сообщение об исчезновении двух детей - семи и восьми лет - спасатели получили позавчера.

Как сообщал УНИАН, 16 августа вечером спасателям сообщили, что во время отдыха на водоеме, где купание запрещено, пропали две ребенка. Тело семилетнего мальчика поднял из воды его старший брат, а поиски еще одного ребенка (2003 года рождения) осуществляли водолазы.