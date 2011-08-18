Львовщина: мать положила младенца в ведро и выбросила за хлев

09:09, 18 августа 2011
Новости регионов
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Нашла соседка 

На Львовщине многодетная мать выбросила за хлев новорожденного сына. 

Как сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в одном из сел Каменка-Бугского района 28-летняя местная жительница, которая воспитывает четырех детей, дома родила младенца и «оставила его в опасности» - положила в пластмассовое ведро, которое закинула за хлев на своем дворе. 

Ребенка случайно обнаружила соседка горе-матери.

Новорожденного мальчика госпитализировали в больницу. 

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