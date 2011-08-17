Фонд Ахметова приобрел оборудование для Центра лучевой терапии в Ривне

В сентябре в Ривне начнет работу новый Центр лучевой терапии, оборудования для которого приобрел Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации со ссылкой на губернатора Василия БЕРТАША.

В сообщении, в частности, говорится, что британские специалисты, проверявшие соблюдение всех технических требований, дали разрешение на установку двух главных приборов будущего центра - линейного ускорителя и компьютерного томографа. В настоящее время оборудование уже проходит апробацию.

Центр лучевой терапии будет открыт на базе областного онкодиспансера, который рассчитан для пациентов не только из Ривненской, но и из соседних областей.

На приобретение уникального оборудования Фонд Р.Ахметова израсходовал 22 млн. грн., еще более 3 млн. грн. на реконструкцию помещения предусмотрено в областном бюджете.