Целебные свойства сока из молодого картофеля

Сок из молодого картофеля еще называют соком жизни. Ведь по своиму минеральному составу он является ценным лечебным концентратом, имеющим мощный противовоспалительный эффект. Следовательно, картофельный сок:

- оказывает позитивный эффект при лечении заболеваний почек из-за высокого содержания в нем витамина С и калия, который имеет мочегонное действие;

- рекомендуют пить при гипертонии во время головной боли, ведь он содержит ацетилхолин, который имеет гипотензивное действие (снижает повышенное давление);

- улучшает деятельность внутренних органов, очищает организм, снимает усталость и нервное напряжение, успокаивает;

- избавляет от изжоги, отрыжки, метеоризма, вздутия живота, излечивает гастрит с повышенной кислотностью, язву желудка, болезни печени и кишечника;

- целебно действует при болезнях щитообразной железы, в частности зоба;

- пагубно действует на молодые раковые клетки, а сок из картофеля розового или с синеватой шкуркой содержит вещество туберозин, убивающий туберкулезную палочку;

- полезный на начальной стадии диабета, имеет сахароснижающее действие (его разбавляют водой 1:1);

- при гипертонии во время головной боли;

- нормальную работу сердечно-сосудистой системы обеспечивают калий и цинк.

Молодой картофель не стоит чистить, ведь в его шкурке и под ней разных минеральных веществ и витаминов больше, чем в самой мякоти. Сок нужно пить сразу после приготовления, потому что через 10 минут он окисляется.

Если после употребления сока в горле возникнет неприятное ощущение, ополосните его или выпейте немного воды. Полежите 30 минут, и только после этого завтракайте.

Картофельный сок нужно принимать по 1/4 стакана трижды в день за 30 минут до приема пищи или хотя бы 1 раз утром. Перед употреблением сок нужно хорошо размешать, чтобы крахмал не оседал на дне. Каждый раз готовьте свежую порцию. Курс лечения - 10 дней, потом 10 дней перерыва. И так до конца осеннего сезона.

Во время лечения картофельным соком следует придерживаться диеты: ограничить острую и соленую пищу, пряности, крепкие мясные и рыбные отвары.