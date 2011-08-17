В Житомире утонул семилетний ребенок

В Житомире утонул семилетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, вчера в 21.15 спасателей проинформировали о том, что в Житомире во время отдыха на водоеме, где купание запрещено, пропали два ребенка.

Тело семилетнего мальчика вытащил из воды его старший брат, а тело еще одного ребенка (2003 года рождения) до сих пор не найдено.